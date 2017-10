Separatister opfordrer til stormløb mod Cataloniens banker

Tilhængere af Cataloniens løsrivelse fra Spanien opfordres til at tømme deres indestående i banker fredag.

I konflikten om Cataloniens bestræbelser på at opnå selvstændighed opfordres borgerne i den spanske region til at løbe storm på bankerne - det vil sige, at kunderne hæver så mange kontanter som muligt.

Bag forslaget står to separatistbevægelser - Cataloniens Nationalforsamling (ANC) samt kulturorganisationen Omnium Cultural.

- Hæv det beløb, du ønsker, hedder det i et tweet natten til fredag ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Borgerne opfordres til at hæve kontanter inden klokken 09.00 fredag.

Aktionen er ifølge dpa både en protest mod varetægtsfængslingen af lederen af ANC, Jordi Sanchez, og lederen af Omnium, Jordi Cuixart, og mod udmeldingen fra flere banker og store virksomheder, om at de vil flytte deres hovedsæder fra Catalonien til andre regioner i Spanien.

- Tiden er inde til at vise, at vores magt afhænger af hver enkelt af os, og at summen af små individuelle handlinger kan ændre alting, betoner ANC og Omnium i den fælles besked på Twitter.

Jordi Sanchez og Jordi Cuixart efterforskes i forbindelse med demonstrationer op til en folkeafstemning om uafhængighed i Catalonien 1. oktober.

Tirsdag demonstrerede tusindvis i Barcelonas gader mod fængslingen af de to, der fandt sted mandag.

Konflikten mellem selvstyret i Catalonien og den spanske regering spidsede torsdag til.

Premierminister Mariano Rajoy havde krævet, at Cataloniens leder, Carles Puigdemont, inden klokken 10.00 gav et klart svar på, om regionen erklærede sig selvstændig efter afstemningen 1. oktober.

Efter afstemningen fremsatte den catalanske leder en selvstændighedserklæring - samtidig med at han suspenderede beslutningen, hvilket skabte forvirring.

Og torsdag kom Puigdemont ikke med et klart svar til regeringen i Madrid, rapporterede nyhedsbureauet Reuters og andre medier.

Spaniens regering meddelte derfor, at den lørdag vil udløse artikel 155 i landets forfatning. Den gør det muligt at sætte Cataloniens selvstyre ud af kraft.

