Separatister vil snart stemme om at erklære regioner russiske

Russisk-støttede separatister vil inden for få dage afholde folkeafstemninger om at erklære nogle ukrainske regioner for russiske.

Det skriver de russiske nyhedsbureauer Tass og Interfax med henvisning til udtalelser fra lokale embedsfolk. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De to regioner Donetsk og Luhansk, der tilsammen udgør Donbas, vil angiveligt holde folkeafstemninger mellem 23. og 27. september.

Her skal indbyggerne tage stilling til, om regionerne skal tilslutte sig Rusland.

Begge regioner var allerede før krigen beboet af nogle prorussiske separatister. Under krigen er stort set hele Luhansk blevet overtaget af russerne, mens omkring halvdelen af Donetsk er på russiske hænder.

Luhansk var for nylig faktisk helt kontrolleret af Rusland. Det har de seneste dages modangreb fra Ukraine dog ændret på.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at det hele tiden har været planen at lade folk i regionerne selv bestemme.

- Lige fra begyndelsen har vi sagt, at folk i de respektive områder selv skal bestemme deres egen skæbne, siger Lavrov på statsligt tv.

Ifølge det russiske nyhedsbureau RIA er der også planer om en folkeafstemning i regionen Zaporizjzja de kommende dage.

Det er i denne region, at Europas største atomkraftværk ligger.

Regionen Kherson har også varslet afstemning mellem 23. og 27. september.

De varslede folkeafstemninger ventes ikke at have nogen reel betydning for Vestens opfattelse af de russiske territorier.

Vesten, der har indført omfattende sanktioner mod Rusland, kræver, at de russiske styrker trækker sig helt fra samtlige ukrainske områder.

I foråret udtalte en talsmand fra det ukrainske udenrigsministerium, at eventuelle folkeafstemninger ikke vil være gyldige.

- Alle falske folkeafstemninger om midlertidigt erobrede områder er ugyldige og vil ikke have nogen juridisk gyldighed, sagde talsmanden, Oleg Nikolenko.

- I stedet vil Rusland stå over for et endnu stærkere modsvar fra det internationale samfund, hvilket vil isolere dem endnu mere, lød det.

Ukraine lover tirsdag at "eliminere" Rusland, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det sker netop efter nyheden om forestående folkeafstemninger.

- Ukraine vil løse det russiske problem. Truslen kan kun blive udslettet gennem magt, siger Andrij Jermak, stabschef for Ukraines præsident.

/ritzau/