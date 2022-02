Separatistledere beder Putin om hjælp mod Ukraine

Separatistlederne i Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine har bedt Ruslands præsident, Vladimir Putin, om hjælp til at "afværge aggressioner" fra den ukrainske hær.

Det oplyser Dmitrij Peskov, talsmand for det russiske præsidentkontor. Det rapporterer flere russiske nyhedsbureauer, herunder Tass og Interfax.

Rusland har anerkendt Donetsk og Luhansk som selvstændige republikker.

Putin har af det russiske parlament fået grønt lys til at sende landets væbnede styrker til det østlige Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er endnu ikke officielt sket. Putin har før meddelt, at han vil sørge for militær støtte til de to områder, hvis de har brug for det.

Han har også opfordret Ukraine til at afmilitarisere.

Samtidig mener det amerikanske forsvarsministerium, at Rusland er i færd med at sende flere militære styrker ind i Donetsk og Luhansk. Det siger John Kirby, der er talsmand for Pentagon, ifølge det amerikanske medie CNN.

En anonym kilde i forsvarsministeriet advarede tidligere onsdag aften om, at Rusland har kørt "næsten 100 procent" af alle tropper ved grænsen til Ukraine i stilling til en invasion.

- De er bogstaveligt talt parat til at gå ind nu, hvis de får ordre til det, siger kilden i forsvarsministeriet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kilden tilføjer, at USA bestræber sig på at overvåge de russiske troppebevægelser fra luften.

/ritzau/