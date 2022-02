Separatistledere i Østukraine vil evakuere borgere til Rusland

Separatistlederen Denis Pusjilin, der står i spidsen for den selverklærede republik Donetsk i det østlige Ukraine, har fredag meddelt en evakuering af områdets borgere mod sydøst over grænsen til Rusland.

Det sker i en video på sociale medier.

Samme melding er kort tid efter kommet fra separistlederen i den selverklærede republik Lugansk. Lugansk ligger ligedeles i det østlige Ukraine og er en omstridt grænseregion.

Pusjilin tilføjer, at Rusland har indvilget i at tilbyde husly til de evakuerede borgere. Han siger desuden, at kvinder, børn og ældre prioriteres først.

- Fra i dag - den 18. februar - er en stor evakuering af befolkningen til Rusland blevet organiseret, siger Denis Pusjilin.

Der har de seneste dage været meldinger om offensiver i det østlige Ukraine, hvor udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk ligger.

Ukraine har beskyldt separatisterne for at stå bag. Rusland har omvendt beskyldt Ukraine for at have udført angreb.

/ritzau/Reuters