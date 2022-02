Separatistledere i Ukraine beordrer mobilisering

I Donetsk og Lugansk har alle mænd, som kan bære våben, fået ordre til at begive sig til militæret.

Ledere af de russisk-støttede separatister i områderne Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine har lørdag givet ordre til fuld militær mobilisering.

Det skriver AFP - med henvisning til en videoerklæring fra Denis Pusjilin. Han er leder af den selvudråbte republik Donetsk.

I videoen beordrer han alle mænd, som er i stand til at bære våben, til at melde sig ved militæret. I Lugansk har befolkningen fået samme ordre.

Det sker dagen efter, at kvinder og børn fik besked på at lade sig evakuere til Rusland på grund af faren for en optrappet væbnet konflikt.

De første busser med evakuerede borgere fra Donetsk ankom fredag aften til Rostov i Rusland. Det rapporterede det russiske nyhedsbureau Tass omkring klokken 20.30 dansk tid.

Mere end 80 busser havde på det tidspunkt krydset grænsen til Rusland.

Børn og ældre er prioriteret til at komme med de første busser. Øvrige civile ankommer både via offentlig transport og i egne biler.

I Kijev meddeler præsidentens kontor, at den ukrainske leder trods den spændte situation lørdag deltager i den årlige sikkerhedskonference. Den foregår i München og er domineret af Ukraine-krisen.

Præsident Volodymyr Zelenskyj vil vende tilbage til Kijev sent lørdag.

I Ruslands hovedstad Moskva siger en talsmand, at præsident Vladimir Putin søndag vil tale i telefon med den franske præsident, Emmanuel Macron.

De to præsidenter havde også en telefonsamtale om krisen i sidste weekend. Desuden har Macron for nylig været i Moskva og mødt Putin ansigt til ansigt.

Også Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har i denne uge været i Moskva.

Begge disse møder blev fulgt op med positive signaler. Efter sit møde med Scholz tidligere denne uge sagde Putin, at Rusland ikke ønsker krig, men i stedet nye samtaler om sikkerhed med Vesten.

Fredag aften dansk tid sagde USA's præsident, Joe Biden, at han har grund til at tro, at Rusland i løbet af de kommende dage vil invadere Ukraine og rette sit angreb mod hovedstaden Kijev.

/ritzau/AFP