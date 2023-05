Serbere protesterer med 200 meter langt flag i det nordlige Kosovo

Hundredvis af serbere er igen mødt op ved et rådhus i det nordlige Kosovo, hvor situationen fortsat er anspændt.

Det sker, efter at der tidligere på ugen var sammenstød med fredsbevarende styrker fra den vestlige sikkerhedsalliance Nato.

Demonstranterne er indtil videre rolige onsdag og har medbragt et flag, som er over 200 meter langt og strækker sig fra rådhuset til midten af byen Zvecan. Det melder en journalist fra nyhedsbureauet AFP, der er til stede i byen.

Serbernes utilfredshed bunder i et lokalvalg i april i det nordlige Kosovo, som de boykottede.

Det betød, at etniske albanere sikrede sig valgsejren og dermed en række borgmesterposter på trods af en valgdeltagelse på blot 3,5 procent.

Nato-soldater har onsdag slået ring om rådhuset i Zvecan. De har også sat et metalhegn og pigtråd op ifølge AFP-journalisten. Demonstranter har tidligere forsøgt at trænge ind i rådhuset.

I sidste uge indsatte Kosovos premierminister, Albin Kurti, officielt de albanske borgmestre.

Byerne i det nordlige Kosovo er hovedsageligt beboet af etniske serbere, mens den øvrige del er beboet af etniske albanere.

Der er ofte konflikter i de nordlige distrikter i Kosovo. Serberne er loyale over for regeringen i Beograd, og de har ikke accepteret Kosovos selvstændighed.

Kosovo var en serbisk provins indtil 2008, hvor det erklærede sig uafhængigt af Serbien.

Ud over Serbien har blandt andet Rusland afvist at anerkende Kosovo som et selvstændigt land.

Flere vestlige lande, som traditionelt har støttet Kosovo, har opfordret til en deeskalering af konflikten, hvor 30 Nato-soldater blev meldt såret mandag.

52 demonstranter blev også såret, mens fem serbere blev anholdt i forbindelse med sammenstød.

