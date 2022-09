Serbien forbyder stor europæisk prideparade i Beograd

Myndighederne i Serbien har tirsdag forbudt Europride, den årlige europæiske prideparade for LGBT+-personer.

Det oplyser arrangørerne ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det sker få dage inden, paraden skulle have fundet sted. Paraden skulle have været gennemført i Beograd, som er hovedstaden i Serbien.

- Det serbiske politi har forbudt dette års Europride-parade ved at give et officiel varsel til arrangørerne, oplyser Beograd Pride i en udtalelse på sociale medier.

- Beograd Pride vil bruge alle tilgængelige juridiske midler til at omgøre den beslutning, skriver arrangørerne videre.

Paraden skulle efter planen have fundet sted 17. september.

I slutningen af august lød det fra landets præsident, at Serbiens regering havde besluttet at trække sig som vært.

Det skete med henvisning til, at landet var "presset af alle mulige problemer". Det sagde præsident Aleksandar Vucic på en pressekonference.

Beslutningen mødte modstand fra LGBT+-miljøet, som lovede at gennemføre paraden alligevel.

EuroPride-arrangørerne fordømte præsidentens beslutning og mente ikke, at han havde hjemmel til at aflyse arrangementet.

Homoseksualitet er stadig et tabu i Serbien. Ægteskab mellem to personer af samme køn er ikke juridisk anerkendt.

I en undersøgelse for to år siden svarede næsten 60 procent af de adspurgte LGBT-personer i landet, at de inden for det seneste år havde været udsat for fysisk eller psykisk vold på grund af deres seksualitet eller kønsidentitet.

Det formelle forbud mod paraden kommer få dage efter, at tusindvis af mennesker tog del i en anti-pride demonstration i Beograd.

Her deltog både ortodokse præster og højreorienterede nationalister. De forlangte, at Europride-paraden blev aflyst.

Siden 1992 har Europride været holdt på skift i forskellige europæiske hovedstæder. Beograd skulle have været den første værtsby i Sydøsteuropa.

København var vært for Europride i 1996 og holdt også den internationale Worldpride i 2021.

