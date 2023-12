Serbisk valg går om ved en brøkdel af valgsteder efter kritik

Efter kritik og protester meddeler Serbien, at landets parlamentsvalg skal gå om ved 30 ud af over 8000 valgsteder den 30. december.

Det fremgår onsdag af en meddelelse på den statsejede tv-station RTS ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Den serbiske valgkommission har besluttet, at parlamentsvalget i Serbien skal gentages ved 30 valgsteder og vil blive afholdt 30. december, står der i meddelelsen.

Meldingen kommer, efter at internationale valgobservatører har rettet en skarp kritik mod søndagens parlamentsvalg i Serbien.

Serbien har en ambition om at blive medlem af EU. Tyskland mener, at beskyldningerne er "uacceptable" for et land med EU-ambitioner.

Også den serbiske opposition har beskyldt regeringspartiet SNS og præsident Aleksandar Vucic for valgfusk.

Selv om præsidentens navn ikke var på stemmesedlen, er valget blevet set som en sejr for ham.

SNS blev det største parti ved valget. Det fik omkring 46 procent af stemmerne. Den førende oppositionskoalition skaffede sig 23,5 procent af stemmerne. Det fremgår af de officielle resultater

Men valgobservatører, der også omfatter Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), har set en lang række uregelmæssigheder ved valget.

Det handler blandt andet om betaling af vælgere. Der har også været eksempler på, at der er lagt ekstra stemmesedler i valgurnerne.

Hundredvis af mennesker demonstrerede tirsdag i den serbiske hovedstad, Beograd.

Dagen inden var tusindvis på plads foran bygningen, hvor Serbiens valgkommission holder til.

En af demonstranterne, 29-årige Marko Radicevic, har sagt til AFP:

- Jeg er her i aften, fordi jeg er meget vred på grund af valgsvindlen. Ikke kun i Beograd, men i hele Serbien.

Vucic har undervejs i valgkampen ført en meget aktiv valgkamp for SNS. Han har været synlig på valgplakater over hele landet og fyldt i valgprogrammer på landets tv-stationer.

