Serbien trækker sig fra første europæiske pride i Beograd

Serbiens regering har besluttet at trække sig som vært for den årlige europæiske prideparade for LGBT+-personer, Europride, i næste måned.

Det meddeler landets præsident, Aleksandar Vucic, lørdag.

Den store parade i den serbiske hovedstad, Beograd, skal efter planen finde sted 17. september.

- Prideparaden, eller hvad I kalder det, som var planlagt til september, vil blive udskudt eller aflyst, siger Vucic ifølge nyhedsbureauet AFP på en pressekonference i Beograd lørdag.

Han begrunder det med, at Serbien er "presset af alle mulige problemer" såsom Kosovo-krisen og en skrantende økonomi.

- Man kan ganske enkelt ikke håndtere det hele, siger præsidenten og tilføjer, at paraden kan blive holdt "på et andet og mere glædeligt tidspunkt".

Han tilføjer, at beslutningen om at trække sig er taget efter aftale med premierminister Ana Brnabic. Hun er en af de få åbent homoseksuelle toppolitikere i den del af Europa.

Beslutningen møder modstand fra arrangørerne bag priden i Serbien.

- Staten kan ikke aflyse Europride. Den kan kun prøve at forbyde den, hvilket vil være en klar overtrædelse af forfatningen, skriver Marko Mihailovic, som er en af arrangørerne, på Twitter.

- Priden finder sted som planlagt 17. september, tilføjer han.

Også organisationen EuroPride i Bruxelles understreger, at arrangementet ikke er aflyst.

- Serbiens præsident har sagt i dag, at Europride 2022 er aflyst. Det er det ikke. Kun arrangørerne kan aflyse arrangementet, skriver organisationen på Twitter.

Tidligere har arrangørerne sagt, at det serbiske værtskab for Europride var "et vigtigt skridt i retning af at opnå ligestilling for LGBTI+-miljøet på det vestlige Balkan".

Homoseksualitet er stadig et tabu i Serbien. I en undersøgelse for to år siden svarede næsten 60 procent af de adspurgte LGBT-personer, at de inden for det seneste år havde været udsat for fysisk eller psykisk vold på grund af deres seksualitet eller kønsidentitet.

Tidligere år har kræfter på højrefløjen og inden for den konservative ortodokse kirke været udtalte modstandere af prideparader i Beograd. Enkelte år er deltagerne i paraden blevet udsat for vold.

Siden 1992 har Europride været holdt på skift i forskellige europæiske hovedstæder.

Beograd skulle have været den første værtsby i Sydøsteuropa.

København var vært for Europride i 1996 og holdt også den internationale Worldpride i 2021. På grund af coronapandemien blev arrangementet sidste år med en del færre deltagere end oprindeligt tænkt.

/ritzau/