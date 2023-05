Serbisk uddannelsesminister stopper efter skoleskyderi-kommentar

Den serbiske uddannelsesminister, Branko Ruzic, opsagde søndag sin stilling efter et skoleskyderi, hvor en 13-årig dræbte ni personer.

Hans opsigelse kommer, efter at han umiddelbart efter hændelsen beskyldte internettet, computerspil og "vestlige værdier" for at have forårsaget skyderiet.

Kommentaren blev mødt med fordømmelse af oppositionspartier samt menneskerettighedsgrupper, der ville have ham til at træde tilbage.

Dagen efter samledes tusindvis foran ministeriet for at demonstrere mod ministeren.

- Som en ansvarlig og velopdragen person og professionel i alle mine tidligere embeder ... Indbringer jeg min opsigelse fra stillingen som uddannelsesminister i den serbiske regering, skriver Ruzic i et brev, han har delt på det sociale medie Twitter.

Han udstrækker samtidig sine kondolencer til ofrenes familier.

Mindre end 48 timer efter skoleskyderiet blev Serbien ramt af et andet skyderi, hvor en 21-årig dræbte otte personer i en landsby nær landets hovedstad, Beograd.

Den serbiske præsident, Aleksandar Vucic, har sidenhen lovet at igangsætte en omfattende afvæbning af samfundet og indsætte politibetjente på patruljer omkring skoler.

Med 39 våben per 100 indbyggere ifølge analyseinstituttet Small Arms Survey Group er Serbien et af de lande i verden, der har den største andel af våbenejerskab i civilbefolkningen.

En elev, der gik i syvende klasse, er anholdt og har tilstået skudmassakren.

Ifølge politiet havde den 13-årig mistænkt planlagt angrebet i en måned, og udarbejdet en "drabsliste".

Drengen skød med to håndskydevåben, som tilhørte hans far, først skolevagten og derefter tre piger i en gang.

Herefter gik han ind i en historietime og skød på læreren og klassekammerater.

