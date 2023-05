Sergent får 25 års fængsel for BLM-drab før mulig benådning

Sergent Daniel Perry, der i april blev kendt skyldig i drabet på en Black Lives Matter-demonstrant, idømmes 25 års fængsel.

Det fortæller distriktsdommeren i delstaten Texas Clifford Brown onsdag ifølge The Guardian.

Domfældelsen har vakt forargelse blandt mange konservative amerikanere, der mener, at drabet i juli 2020 blev begået i selvforsvar.

Texas' republikanske guvernør, Greg Abbott, sagde efter skyldkendelsen, at han ville benåde Daniel Perry.

Under strafudmålingen kommenterede Clifford Brown ikke på den mulige benådning.

Han sagde dog, at Daniel Perry har fået en "fair og upartisk retssag", samt at juryens beslutning "fortjener at blive indfriet og respekteret".

