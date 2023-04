Settlers' tyske opfinder er gået bort - han blev 70 år

Mange brætspillere har i årevis brugt timer på at tilkæmpe sig adgang til ressourcer som malm, træ, uld, korn og mursten i spillet Catan, der også er kendt som Settlers.

Men de færreste af dem har nok skænket den tyske tandtekniker Klaus Teuber en tanke. Det var ellers Klaus Teuber, der i sin kælder udviklede brætspillet.

Lørdag gik Klaus Teuber efter kort tids sygdom bort. Det oplyser hans familie tirsdag på Catans hjemmeside.

- Det er med stor sorg og tungt hjerte, at familien Teuber meddeler, at deres elskede mand og far, Klaus Teuber, er gået bort i en alder af 70 år 1. april 2023 efter kort og alvorlig sygdom, står der på hjemmesiden.

Da Klaus Teuber i 1980'erne arbejdede som tandtekniker i den tyske industriby Darmstadt var der ikke meget, der pegede på, at han skulle få nogen betydning for millioner af mennesker i mere end 40 lande.

Den tyske tandtekniker fortalte i 2014 til magasinet The New Yorker, at han dengang i grunden gik og var lidt utilfreds med sit job.

- Jeg havde mange kvaler med selskabet og med faget, sagde han.

Derfor begyndte han at pusle med noget i sin kælder. Han begyndte at udvikle brætspil.

- Jeg udviklede spil for at slippe væk. Det var min egen verden, jeg sad og skabte, fortalte han The New Yorker.

I 1995 kunne han præsentere spillet Siedlers von Catan - eller Settlers of Catan på engelsk. Navnet er siden blevet forkortet til Catan, men omtaltes af mange også som Settlers.

Spillet foregår på en plade, der sættes samme af sekskantede felter. Her skal spillerne indsamle ressourcer, bygge byer og derved hente sejrspoint nok til at slå sine modspillere.

Konceptet gik hurtigt sin sejrsgang er i dag oversat til over 40 sprog. Det er siden videreudviklet til forskelle udvidelser, videospil og videreudviklinger.

Under corona-pandemiens første måneder oplevede selskabet bag spillet ifølge det amerikanske medie NPR mere end en fordobling af salget.

Siden 2002 har der været afholdt verdensmesterskaber i spillet. I 2004 blev danske Claus Sørensen ifølge Catans hjemmeside noteret for en andenplads.

I 2018 står danske Jan Christoph Hajek noteret for en fjerdeplads. Samme plads fik Thomas Bostrup ved seneste verdensmesterskab i 2022.

