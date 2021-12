To kvinder beskylder i et amerikansk medie skuespiller Chris Noth for voldtægt og seksuelle overgreb.

Sex and the City-stjerne afviser anklager om voldtægt

"Sex and the City"-stjernen Chris Noth har torsdag afvist to kvinders anklager om, at han for år tilbage skulle have udsat dem for seksuelle overgreb.

Det er det amerikanske medie The Hollywood Reporter, der torsdag har bragt anklagerne fra de to anonyme kvinder, efter at de hver især kontaktede mediet med flere måneders mellemrum.

Ifølge The Hollywood Reporter kender kvinderne ikke hinanden.

Den ene af kvinderne hævder, at Noth voldtog hende i hans lejlighed i West Hollywood i 2004. Det skulle være sket, i forbindelse med at hun var taget derover for at aflevere en bog, som skuespilleren havde lånt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kvinden var 22 år på daværende tidspunkt. Hun måtte efterfølgende tage på hospitalet for at blive syet med flere sting for skader, som hun pådrog sig under episoden, siger hun til mediet.

Ifølge den anden kvinde blev hun som 25-årig udsat for et seksuelt overgreb af Chris Noth i New York i 2015, da de sammen var taget tilbage til hans lejlighed efter en date.

Den i dag 67-årige skuespiller, der er mest kendt for sin rolle som Mr. Big i "Sex and the City", siger i en skriftlig erklæring, at der i begge møder med kvinderne var tale om "samtykke".

- Beskyldningerne mod mig fremsat af individer, som jeg mødte for år - endda årtier siden - er fuldstændig falske.

- Disse historier kunne have fundet sted for 30 år siden eller 30 dage siden. Nej betyder altid nej. Det er en linje, som jeg ikke har krydset.

Chris Noth er i øjeblikket aktuel i sin gamle rolle som Mr. Big i tv-serien "And Just Like That", der er en efterfølger til "Sex and the City".

De to kvinder siger til The Hollywood Reporter, at den fornyede opmærksomhed omkring Noth og serien har fået gamle oplevelser til at dukke op igen, og at det er derfor, at de først er stået frem med beskyldningerne nu.

Politiet i Los Angeles er i øjeblikket i gang med at efterforske sagen.

/ritzau/AFP