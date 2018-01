Arbeiderpartiet skyder sexsag til hjørne

Ledelsen i Arbeiderpartiet i Norge har holdt krisemøde efter sagen om næstformand Trond Giske, der er suspenderet efter påstået sexchikane.

Ledelsen i Arbeiderpartiet i Norge trådte tirsdag sammen for at drøfte, om Trond Giske skal afsættes som næstformand efter påstande om, at han har krænket kvinder seksuelt.

Partiledelsen sad i møde i næsten fem timer, men de kom ingen vegne.

Der blev ikke taget stilling til, om Giske skal fjernes fra den post, som han i øjeblikket er suspenderet fra.

Partiformand Jonas Gahr Støre sagde efter mødet, at partiet nu skal gennemgå sagen ordentligt og se nærmere på beskyldningerne.