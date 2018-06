Sexskandalen i den katolske kirke i Chile

* Adskillige højtstående personer i den katolske kirke i Chile er blevet beskyldt for at ignorere og dække over sexmisbrug begået af den pædofile præst Fernando Karadima i 1980'erne og 1990'erne.

* Efter en række møder med paven i Vatikanet tilbød samtlige 34 biskopper i landet i maj deres opsigelse som følge af sagen.

* I 2015 blev Juan Barros udpeget som biskop i Osorno af pave Frans, selv om han var beskyldt for at dække over Karadimas sexmisbrug.

* Barros er nu en af hidtil tre biskopper, hvis opsigelse er blevet accepteret af pave Frans. 14 chilenske præster, som har været involveret i sagen, er allerede blevet frataget deres kirkelige pligter.

Kilder: AFP, Reuters, AP.

/ritzau/