Shanghai åbner delvist efter lang corona-nedlukning

Shanghai vil onsdag bevæge sig ind i en mere normal hverdag efter måneder med corona-nedlukning, når butikker og indkøbscentre får lov at genåbne.

Det oplyser viceborgmester i den kinesiske storby, Zong Ming, på et pressemøde tirsdag.

Folk i områder med "lav risiko" får også lov at vende tilbage til job.

Togtrafikken vil desuden genoptage normal drift fra onsdag, mens antallet af indenrigsindflyvninger fra byen vil stige, siger viceborgmesteren.

Zong Ming tilføjer, at bystyret vil se på at justere passagerbegrænsninger i togene.

Dertil vil spillesteder kunne tage imod 75 procent af sin kapacitet. Deltagerne skal fremvise en negativ pcr-test, der er under 72 timer gammel, for at komme ind.

Byen med de 25 millioner mennesker offentliggjorde en ende på sin to måneder lange nedlukning mandag.

Siden begyndelsen af april har Shanghai haft strenge coronaregler som følge af det største udbrud i Kina siden begyndelsen af pandemien.

I et forsøg på at bekæmpe smitten har alle beboere i perioder været tvunget til at blive indendørs i bydele med smitte.

Kinas kompromisløse "nul-covid"-politik har betydet, at hundreder af millioner borgere har været under forskellige restriktioner.

Samtidig har man i resten af verden løftet restriktioner med tankegangen om, at man skal lære at leve med virusset.

Strategien har blandt andet betydet lukning af grænser, langvarige karantæner, massetest og hurtige, målrettede nedlukninger.

Data viser, at nedlukningen i Shanghai har haft alvorlige følger for økonomien i byen, som bliver anset for en af Kinas vigtigste industribyer.

/ritzau/Reuters