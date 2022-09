Shanghai ramt af tyfon - 1,6 millioner mennesker evakueret

Omkring 1,6 millioner mennesker er blevet evakueret fra storbyen Shanghai i det østlige Kina på grund af en tyfon, skriver AFP.

Der er tale om den hidtil kraftigste tyfon, som har ramt byen i nyere tid. Der er dog ikke umiddelbart rapporter om dræbte.

Stormstød og voldsom regn ramte tæt befolkede områder, efter at tyfonen Muifa tvang omkring 1,6 millioner mennesker til at forlade deres hjem. De fleste fly fik forbud mod at flyve fra storbyens lufthavne.

Shanghai er med over 25 millioner indbyggere Kinas største by.

Voldsomme regnskyl skabte trafikkaos og oversvømmelser i adskillige kvarterer omkring Yangtze-flodens delta.

Gigantiske bølger slog ind over kysten i Hangzhou-bugten, som ligger syd for Shanghai. Der blev desuden rapporteret om et jordskred i Ninghai i Zhejiang-provinsen.

Operationer i nogle af Asiens største containerhavne i Shanghai og Ningbo blev indstillet på grund af uvejret.

Muifa er den 12. tyfon, som rammer Kina i år ifølge statslige medier.

Tropiske storme ventes at tage til som følge af den globale opvarmning.

/ritzau/AFP