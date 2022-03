Shell siger undskyld og stopper køb af russisk olie

Energigiganten Shell vil trække sig fra det russiske gas- og oliemarked på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Det meddeler selskabet tirsdag.

Det britisk-hollandske selskab undskylder samtidig for at have købt et parti russisk råolie i sidste uge. Det skete, efter at russerne havde indledt sin offensiv i Ukraine.

- Som et øjeblikkeligt første skridt vil selskabet stoppe alle indkøb af russisk råolie, siger Shells hollandske topchef, Ben van Beurden.

- Vi er ekstremt bevidste om, at vores beslutning i sidste uge om at købe en last russisk råolie, der skulle laves til blandt andet benzin og diesel - og som blev taget for at sikre forsyninger - var forkert, og vi undskylder, siger han.

Shell vil trække sig fra det russiske marked gradvist. Det skal ske i overensstemmelse med den britiske regerings anbefalinger, lyder det.

Shell vil blandt andet også lukke sine tankstationer i Rusland.

Rusland indledte torsdag 24. februar en invasion af nabolandet Ukraine. Siden da har flere ukrainske byer været under hård beskydning.

Det har fået en lang række vestlige lande til at lægge Rusland på is. Der er også indført omfattende sanktioner fra blandt andet EU og USA.

Over to millioner mennesker er flygtet ud af Ukraine efter Ruslands invasion. Det fremgår tirsdag af en opgørelse fra FN's Flygtningeorganisation (UNHCR).

/ritzau/AFP