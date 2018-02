Sibirisk kulde truer Europas hjemløse

I denne uge bliver Europa ramt af en iskold sibirisk vind. Hjemløse er især udsatte for kulden, hvor der mange steder kæmpes for at finde husly til dem.

I disse dage må mange europæere tage et ekstra lag tøj på, når de bevæger sig udenfor.

En iskold vind fra Sibirien blæser ind over Europa, hvor britiske medier har døbt den "Beast from the East" (Bæst fra Østen, red.). Og vinden får temperaturen til at føles langt koldere, end den egentlig er.

Kulden har allerede skabt udfordringer i en lang række byer.

Mest alvorligt er dog faren, som kulden udgør for Europas hjemløse.