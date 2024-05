Sidste af to savnede bjergbestigeres lig fundet på Mount Everest

En mongolsk bjergbestiger er blevet fundet død af redningsarbejdere, efter at han var blevet meldt savnet på Mount Everest.

Det har ekspeditionsarrangører oplyst søndag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed har to personer mistet livet i den indeværende klatresæson.

Det drejer sig om den 53-årige bjergklatre Usukhjargal Tsedendamba og hans makker 31-årige Purevsuren Lkhagvajav.

De to bjergbestigere havde sidst kontakt til omverdenen søndag for en uge siden. Her befandt de sig på camp fire, som er blot én kilometer fra toppen af Mount Everest.

Tsedendambas lig blev fundet i 8600 meters højde fredag efter flere dage med eftersøgninger og redningsoperation, der var blevet vanskeliggjort af dårligt vejr.

- Det andet lig blev også fundet fredag, men måtte verificeres. Vi kunne i går bekræfte, at det var ham (Tsedendamba, red.), oplyser Pemba Sherpa fra 8k Expeditions, som har organiseret de to bjergbestigeres tur.

- Vi forsøger at få ligene ned.

Hundredvis af bjergbestigere flokkes for tiden til Nepal, som huser otte af verdens 14 højeste bjergtoppe. Forårssæsonen byder på varmere temperaturer og typisk også roligere vind.

Mount Everest er ifølge opslagsværket Den Store Danske blevet besteget af flere end 5000 mennesker via forskellige ruter. Flere end 300 er omkommet på bjerget, fremgår det af opslagsværket.

Myndighederne i Nepal har udstedt mere end 900 tilladelser til bjergbestigere i år, herunder 419 for Mount Everest. Det sikrer en indtjening på mere end fem millioner dollar svarende til godt 34 millioner kroner.

