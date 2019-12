Sidste omkomne efter vulkanudbrud frygtes forsvundet til havs

Politiet i New Zealand siger, at det nu er op til Moder Jord at frembringe de to sidste omkomne fra vulkanø.

Politiet i New Zealand nedtrapper eftersøgningen efter to omkomne, der fortsat er savnet fra vulkanøen White Island efter et vulkanudbrud i sidste uge.

Politiet mener, at de to er skyllet til havs, hvorfor det muligvis vil være umuligt at bjærge dem.

Det siger vicepolitikommissær Mike Clement onsdag til journalister.

- Vi har ikke givet op, men vi er nået til en fase, hvor vi bogstaveligt talt er i havets hænder, siger han.

- Vi må vente på, at Moder Jord frembringer disse lig. Det gør den, eller også gør den ikke.

De to, der fortsat er savnet, er en 17-årig pige fra Australien og en 40-årig guide fra New Zealand.

Tidevandet i området vil betyde, at hvis en krop skylles ud på åbent hav, så vil den blive ført i retning af den nordlige spids af New Zealands nordø.

Den videre eftersøgning vil blive foretaget af det regionale politi, oplyser Clement.

Dermed vil de nationale politistyrker, som har deltaget i den øvrige bjærgning af omkomne på White Island, rejse hjemad.

Der befandt sig 47 mennesker på White Island, da vulkanen gik i udbrud sidste mandag.

27 af dem bliver fortsat behandlet for alvorlige forbrændinger på hospitaler i New Zealand og Australien.

I alt formodes 18 personer at være omkommet som følge af vulkanudbruddet. I dette tal er de to savnede personer inkluderet.

/ritzau/Reuters