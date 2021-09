To sidste palæstinensere fra storstilet fangeflugt er anholdt

Israelsk politi har pågrebet to palæstinensere i den østlige del af byen Jenin.

Det oplyser politiet til nyhedsbureauet Reuters.

- Jagten endte med succes efter en fælles aktion af IDF (det israelske militær, red.), Den Offentlige Efterretningstjeneste og Specialstyrkerne (israelsk politis antiterrorenhed, red.) i byen Jenin her til aften.

- De to terrorister, der flygtede fra fængslet, er blevet anholdt, siger talsmand fra det israelske militær Avichay Adraee.

Ifølge avisen The Jerusalem Post anholdt politiet også to palæstinensere, der havde hjulpet de to flugtfanger.

De to flugtfanger var blandt de seks, der om natten 6. september gjorde en nærmest filmisk flugt fra det topsikrede Gilboa-fængsel i det nordlige Israel.

De seks fanger - som delte en celle - havde efter sigende gravet en tunnel under håndvasken i cellen.

Herfra var det lykkedes dem at kravle ud af fængslet klokken 03 om natten.

Lokale i området fik øje på "mistænkelige skikkelser" og underrettede de lokale myndigheder.

Herefter gik en menneskejagt i gang, og allerede den 11. september var det lykkedes politiet at anholde fire af de undslupne fanger.

Flugten var opsigtsvækkende, fordi Gilboa-fængslet er et højsikkerhedsfængsel og betragtes som et af landets mest sikre. Det ligger omkring seks kilometer fra Vestbredden.

Blandt flugtfangerne var blandt andet den tidligere prominente militsleder Zakaria Zubeidi. Han blev fanget af politiet igen den 11. september.

Han har en fortid som leder af Al-Aqsa Martyrernes Brigader, der holder til på Vestbredden og betragtes som en terrororganisation af blandt andet EU.

/ritzau/