Sigtet for læk har måske stadig adgang til fortroligt materiale

Den 21-årige amerikanske garder Jack Teixeira, der er mistænkt for at lække fortrolige dokumenter på internettet, kan stadig have adgang til klassificeret materiale.

Det oplyser føderale anklagere i retsdokumenter, der er indgivet onsdag.

Teixeira "gjorde også tiltag for at hindre regeringens efterforskning" af lækket, lyder det fra anklagerne.

Dokumenterne er indgivet, inden der skal være en høring om, hvorvidt den 21-årige skal forblive bag tremmer.

- Løsladelse af ham vil højne risikoen for, at han begår yderligere autoriserede afsløringer af klassificeret nationalt forsvarsinformation, står der i dokumenterne.

Det lyder videre, at Teixeira i februar 2022 begyndte at tilgå hundredvis af klassificerede dokumenter, der ikke havde relevans for hans arbejde.

Anklagerne mener, at den 21-årige skal blive bag tremmer, indtil retssagen går i gang uden mulighed for kaution.

- Der er ingen betingelser for løsladelse, der på rimeligvis kan sikre, at han i fremtiden møder i retten samt sikkerheden i samfundet, skriver anklagerne.

21-årige Jack Teixeira blev 13. april anholdt og anklaget for på uautoriseret vis at have fjernet, opbevaret og videregivet fortrolige dokumenter og materialer. Han har delt dem i en onlinegruppe.

Blandt dokumenterne kan man læse information om russiske og ukrainske tabstal.

Man kan også læse om de russiske efterretningstjenesters arbejde og den hjælp, vestlige lande har ydet Ukraine.

Ægtheden af dokumenterne er ikke blevet bekræftet.

Der er tale om det mest alvorlige læk af fortrolige efterretninger i USA, siden WikiLeaks lækkede hundredtusinder af dokumenter i 2010.

/ritzau/Reuters