Sigtet politimand i George Floyd-sag løslades mod kaution

Derek Chauvin er sigtet for i knap ni minutter at have holdt sit knæ mod Floyds hals under en anholdelse.

Den tidligere politimand Derek Chauvin, der er sigtet i sagen om den sorte mand George Floyds død, er blevet løsladt mod kaution.

Han er dog fortsat sigtet i sagen. Det oplyser en domstol, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det var den nu fyrede politibetjent Derek Chauvin, der den 25. maj under en anholdelse af George Floyd pressede sit knæ mod Floyds hals i næsten ni minutter.

Kort efter anholdelsen blev George Floyd erklæret død.

Chauvin, som er hvid, blev i sommer sigtet for, hvad der i amerikansk lovgivning kaldes drab af anden og tredje grad.

Tre andre betjente, der ligeledes er blevet fyret, er sigtet for at have hjulpet Derek Chauvin og tilskyndet til drab.

Ifølge NBC News er den 44-årige Chauvin blevet løsladt mod en kaution på en million dollar. Det svarer til omkring 6,3 millioner danske kroner.

Det forventes, at Chauvin skal møde for retten næste gang i marts 2021.

Chauvin er blevet løsladt på betingelse af, at han ikke arbejder i politiet, og at han ikke kontakter George Floyds familie. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Derudover er det påkrævet, at Chauvin afleverer alle licenser eller godkendelser til at bære skydevåben.

George Floyds død har frembragt massive Black Lives Matter-demonstrationer i USA og flere andre steder i verden.

Demonstranterne er gået på gaden for at protestere mod racisme og politivold mod sorte.

I USA har der ifølge AFP været tale om de største demonstrationer imod racisme siden 1960'erne.

Et vidne optog anholdelsen af George Floyd på en mobiltelefon - men forløbet er ligeledes blevet optaget på et kamera, som en af politimændene havde fastspændt på kroppen.

Gennem videooptagelserne er det kommet frem, hvordan George Floyd 21 gange gentog under anholdelsen, at han ikke kunne trække vejret.

/ritzau/