Sikkerhedspersonale aflyser sommerstrejker i Heathrow

Flyrejsende, der skal en tur forbi Storbritanniens travleste lufthavn denne sommer, kan ånde lettet op.

Planlagte strejker blandt sikkerhedspersonale i lufthavnen Heathrow i London er nemlig aflyst.

Det oplyser fagforeningen Unite fredag eftermiddag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sikkerhedspersonalet har accepteret et forbedret lønudspil.

Artiklen fortsætter under annoncen

Over 2000 ansatte har ifølge Reuters taget imod lønstigninger på mellem 15,5 og 17,5 procent.

Personalet havde planlagt at nedlægge arbejdet i alt 31 dage i løbet af sommeren.

Strejkerne var planlagt, så de skulle ramme på flere travle weekender.

I de seneste måneder har sikkerhedspersonale allerede strejket 18 dage.

Lufthavnen lovede, at sommerens planlagte strejker ikke ville påvirke driften afgørende. Men fra flere steder var der frygt for, at sidste års kaotiske scener i Heathrow ville gentage sig.

Da rejseindustrien kom sig hurtigere end ventet, gav det nemlig store udfordringer i lufthavne rundtomkring i Europa, hvor der var mangel på personale.

Artiklen fortsætter under annoncen

De 31 strejkedage blev i sin tid annonceret, fordi Unite havde afvist et udspil på "mindre end inflationen" om lønstigninger på 10,1 procent.

Inflationen i Storbritannien har i løbet af den seneste tid været tårnhøj.

Forbrugerprisindekset steg med 8,7 procent i de 12 måneder frem til maj i år. Det var samme årsstigning, som blev registreret i april.

Den foreløbige top blev nået i oktober 2022 med en inflation på 11,1 procent. Det var det højeste niveau i 41 år ifølge Reuters. Flere taler om en leveomkostningskrise blandt mange i Storbritannien.

/ritzau/