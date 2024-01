Sikkerhedsråd kræver stop for angreb mod skibe i Det Røde Hav

Houthi-bevægelsen fra Yemen skal øjeblikkeligt stoppe sine angreb mod skibstrafikken i Det Røde Hav.

Sådan lyder det fra FN's Sikkerhedsråd, der onsdag har vedtaget en resolution, som også indeholder en advarsel mod at øge spændingerne i området yderligere.

Desuden kræver Sikkerhedsrådet, at houthierne løslader det japanske biltransportskib "Galaxy Leader" samt dets besætning på 25 personer.

Bevægelsen beslaglagde skibet 19. november.

Houthierne har tidligere meldt ud, at de angriber skibene for at presse Israel til at stoppe med at angribe Gazastriben.

30. december blev Mærsk-skibet "Maersk Hangzhou" angrebet med missiler fra houthierne. Medlemmer af bevægelsen forsøgte også at komme om bord på skibet.

Houthierne havde dog ikke stor succes med deres angreb på skibet. Ingen kom til skade ved angrebet, og skibet fortsatte sin sejlads, før det lagde til anker i Suez-havnen i Egypten.

/ritzau/Reuters