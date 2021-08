Sikkerhedsrådet kræver Talibans løfter overholdt

FN's Sikkerhedsråd har mandag aften dansk tid vedtaget en resolution. Den stiller krav om, at Taliban lever op til de løfter, den militante bevægelse er kommet med efter den hurtige magtovertagelse i Afghanistan.

Det handler først og fremmest om at sørge for, at de afghanere og udlændinge, der vil forlade Afghanistan, kan gøre det uhindret og på sikker vis.

Sikkerhedsrådet forventer, at Taliban tillader en "sikker og ordentlig afrejse fra Afghanistan for alle afghanere og alle udlændinge".

Det skal også gælde efter tirsdag, hvor USA afslutter sin store evakueringsmission. I forvejen har flere andre lande, herunder Danmark, afsluttet sine missioner.

- Taliban skal holdes fast på deres løfter. Et af de løfter er, at de, der ønsker at forlade Afghanistan, skal have mulighed for det.

Det siger USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield.

Det var USA, der sammen med Storbritannien og Frankrig havde fremlagt resolutionen.

13 af de 15 medlemslande stemte for den. Rusland og Kina afstod fra at stemme.

I resolutionen er der også krav om, at organisationer, der leverer humanitær hjælp til civilbefolkningen, skal have uhindret adgang.

Resolutionen indeholder dog ikke noget om oprettelsen af en "sikker zone", som Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har talt om.

Han sagde i et interview med et fransk medie i weekenden, at der bør oprettes en sådan zone, der er kontrolleret af FN, i den afghanske hovedstad, Kabul. Det skal sikre, at de humanitære indsatser kan fortsætte.

Men så vidt går resolutionen ikke. Ifølge eksperter er teksten blevet nedtonet, så den var spiselig for Rusland og Kina, der begge har vetoret i Sikkerhedsrådet.

- Det er en ret tynd tekst, siger Richard Gowan, FN-ekspert ved tænketanken International Crisis Group.

Han mener, at Macron fik "oversolgt" ideen om en sikker zone - eller bare ikke kommunikeret den klart ud.

- Men resolutionen sender i det mindste et politisk signal til Taliban om nødvendigheden af at holde lufthavnen åben og hjælpe FN med at levere nødhjælp, siger han.

Senere mandag aften dansk tid skal de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet - USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien - mødes med FN's generalsekretær, António Guterres.

/ritzau/AFP