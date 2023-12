Sikkerhedsrådet skal stemme om våbenhvile i Gaza mandag

FN's Sikkerhedsråd, det eneste FN-organ, som kan vedtage juridisk bindende resolutioner, mødes mandag for at stemme om, hvorvidt rådet skal opfordre til våbenhvile i Gazastriben.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Resolutionen, som rådet skal stemme om, opfordrer til en "presserende og bæredygtig våbenhvile i kampene" i Gazastriben.

Den palæstinensiske enklave er blevet ramt af omfattende angreb fra Israel, siden den væbnede islamistiske gruppe Hamas brød gennem grænsen og ifølge israelske myndigheder dræbte omkring 1200 personer.

Angrebet er et af de voldsomste mod Israel nogensinde og har fået landets regering til at sværge, at den vil udradere Hamas og bekrige bevægelsen i Gazastriben, indtil den er fortid.

Siden Hamas' angreb mod Israel har det israelske forsvar, IDF, indledt en landinvasion af Gazastriben og udført omfattende luftangreb mod området.

Området er en snæver palæstinensisk enklave, der ligger mellem Middelhavet, Israel og Egypten. Der bor godt to millioner mennesker, som kun kan forlade området med Egyptens eller Israels accept.

Ifølge enklavens eget sundhedsministerium, som er under Hamas' kontrol, har mindst 18.800 mistet livet i de israelske angreb. De fleste er civile.

Tallene er ikke blevet endeligt bekræftet af uafhængige kilder, men den amerikanske avis Wall Street Journal kunne i sidste måned berette, at amerikanske efterretningstjenester i stigende grad har tillid til tallene fra de lokale myndigheder.

Spørgsmålet om våbenhvile i Gazastriben har allerede været oppe at vende tidligere i december.

Her stemte alle for at kræve våbenhvile på nær USA og Storbritannien. Storbritannien afstod fra at stemme, som de i udgangspunktet gør, hver gang USA bruger sin nej-stemme til at nedlægge veto mod en resolution.

Det er en magt, som USA har i kraft af sit permanente medlemskab af Sikkerhedsrådet.

De andre permanente medlemmer er Storbritannien, Kina, Rusland og Frankrig.

Særligt USA's ageren i spørgsmålet vil blive fulgt tæt, når der skal stemmes mandag.

Israel er for USA en nøgleallieret i Mellemøsten og vil med store fjender i regionen som Iran og Syrien være påpasselig med at træde Israel over tæerne.

Ifølge AFP er der dog i den amerikanske regering i stigende grad frustration over Israels krigsførelse i Gaza og de store civile tab, som der menes at ske i den palæstinensiske enklave.

