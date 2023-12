Sikkerhedsrådet udskyder endnu en Gaza-afstemning

Endnu en gang er en afstemning i FN's Sikkerhedsråd om Gaza blevet udskudt.

Det oplyser formandskabet for Sikkerhedsrådet onsdag aften dansk tid.

Der har de seneste dage været forhandlinger om at få vedtaget en resolution, der skulle kræve humanitære pauser i Gaza, hvor den militante palæstinensiske bevægelse Hamas onsdag har udtalt, at 20.000 har mistet livet under Israels offensiv.

- FN's Sikkerhedsråd er nået til enighed om at fortsætte forhandlingerne i dag for at give yderligere tid til diplomati, siger formand Jose Javier De La Gasca Lopez-Dominguez ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Og så vil formandskabet ændre tidspunktet for vedtagelse til i morgen.

Der har de seneste dage været meldinger om strid om ordlyden blandt medlemslandene.

USA, som er allieret med Israel, har undervejs modsat sig brugen af ordet våbenhvile.

Det skulle heller ikke være med i det seneste udkast, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den seneste version har fokus på at få nødhjælp ind i Gaza, hvor der meldes om katastrofale forhold.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har dog tidligere indikeret, at også spørgsmålet om nødhjælp er en udfordring. Israel ønsker nemlig kontrol over, hvad der kommer ind i det blokerede palæstinensiske område.

Richard Gowan fra ngo'en International Crisis Group sagde forud for den seneste udskydelse til AFP, at "alle i bund og grund må vente på, hvad USA beslutter sig for at gøre".

- Det ser ud til, at end ikke de amerikanske diplomater ved, hvordan den her saga slutter, sagde han.

Tidligere på måneden nedlagde USA veto mod en resolution, der kræver en omgående humanitær våbenhvile i Gaza.

Afstemningerne har genoplivet en ofte fremført kritik af Sikkerhedsrådet.

At vetomuligheden hos de fem permanente medlemmer - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig - gør Rådet handlingslammet i en række sager, for eksempel også i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Hidtil er Rådet nået frem til en resolution med en opfordring til humanitære "pauser" i Gaza af en varighed, som giver mulighed for, at nødhjælp kan komme ind. Det skete 15. november. Den resolution opfordrede også til såkaldte humanitære korridorer.

Den seneste opblussen i den årtier lange konflikt kommer efter Hamas' angreb på Israel 7. oktober, hvor 1200 ifølge Israel blev dræbt.

