Sikkerhedsråd mødes om coronavirus efter kritik af FN-organet

Kina er skeptisk over for møde i FN's Sikkerhedsråd. Frygter det ender med kritik af Kina, siger diplomater.

FN's Sikkerhedsråd vil torsdag mødes for at drøfte coronavirus efter ugers tøven og uenighed.

Det bliver det første møde i Sikkerhedsrådet om, hvordan pandemien berører international sikkerhed.

FN's generalsekretær, António Guterres vil på et lukket møde briefe de 15 lande i forsamlingen. Det vil ske via et videolink, oplyser det nuværende formandsland, Den Dominikanske Republik.

Tyskland og otte andre medlemmer af Sikkerhedsrådet har anmodet om mødet.

Diplomater siger, at især Kina synes at være skeptisk over for mødet. De kinesiske diplomater frygter, at andre lande vil pege fingre ad Kina.

Coronavirus havde sit udspring i den kinesiske storby Wuhan. Formentlig i december.

Kilder siger til nyhedsbureauet dpa, at de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet - USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien - i adskillige uger har planlagt et møde mellem deres stats- og regeringschefer.

De har været mere opsat på et sådan møde end et møde i Sikkerhedsrådet.

Rådet er blevet kritiseret for ikke at have fundet en fælles indstilling til, hvordan man skal forholde sig til spredningen af virus. Og hvordan det kommer til at berøre international sikkerhed.

Louis Charbonneau fra organisationen Human Rights Watch siger til avisen New York Times, at FN's Sikkerhedsråd er "fuldstændig forsvundet" midt under den globale krise.

/ritzau/dpa