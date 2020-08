Sikkerhedsråd siger nej til at forlænge våbenembargo mod Iran

Våbenembargoen mod Iran står til at udløbe i oktober under den nuværende atomaftale.

FN's Sikkerhedsråd har fredag stemt nej til et amerikansk forslag om at forlænge en våbenembargo mod Iran.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til lørdag dansk tid.

Trækket kan få store konsekvenser for den atomaftale, som de fem faste medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, EU og Tyskland indgik med Iran i 2015.

Kun to af sikkerhedsrådets 15 medlemmer stemte for. Ni undlod at stemme, mens Kina og Rusland stemte imod.

USA bad i slutningen af juni Sikkerhedsrådet om at forlænge våbenembargoen mod Iran, der står til at udløbe i oktober under den nuværende atomaftale.

- Sikkerhedsrådets manglende beslutsomhed i forhold til at forsvare international fred og sikkerhed er utilgivelig, siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, fredag i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Resultatet øger sandsynligheden for, at USA på egen hånd vil forsøge at få genindført alle FN's sanktioner mod Iran ved at udløse en særlig klausul i atomaftalen.

Det er selv om USA's præsident Donald Trump trak landet ud af aftalen i 2018.

/ritzau/