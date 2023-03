Sikkerhedsvagter truer med strejke i London-lufthavn over påsken

Over 1400 sikkerhedsvagter fra lufthavnen Heathrow i London vil strejke i ti dage fra den 31. marts og frem på grund af stridigheder om løn.

Det skriver Sky News.

Den forventede strejke, der ligger hen over påsken, vil ifølge sikkerhedsvagternes fagforening, Unite, betyde, at passagerer i Heathrow vil opleve "alvorlige forsinkelser og forstyrrelser over påsken".

Ifølge Sharon Graham, der er generalsekretær i Unite, er sikkerhedsvagterne afgørende for, at lufthavnen kan fungere, og at de derfor fortjener en ordentlig løn.

Artiklen fortsætter under annoncen

En talsperson for lufthavnen fortæller til mediet, at en beredskabsplan vil sikre, at lufthavnen kommer til at fungere "på trods af unødvendige trusler og strejke fra Unite".

- At true med at ødelægge folks velfortjente ferie med en strejke vil ikke forbedre aftalen (om løn, red.).

- Vi ønsker at gøre det rigtige for vores folk og vores passagerer. Hver dag med strejke forsinker lønstigningen i at nå ud til Unite-medlemmernes lommer, lyder det fra talsmanden.

Ud over strejker fra sikkerhedsvagterne i Heathrow har omkring 1000 medarbejdere fra paskontorerne i Durham, Glasgow, Liverpool, Newport, Peterborough og Southport meddelt, at de vil strejke i fem uger mellem den 7. april og den 5. maj.

Strejkerne er en del af en konflikt, hvor over 100.000 tjenestemænd ansat i 124 statslige departementer har krævet mere i løn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Onsdag var den største strejkedag i den seneste tids bølge af strejker.

Her udvandrede omkring 133.000 tjenestemænd, lærere og undervisere. Det betød blandt andet, at børn måtte blive hjemme fra skole og forårsagede store udfordringer for trafikken i London.

De strejkende kræver en lønforhøjelse på ti procent. Det har den britiske regering afvist, da det vil koste omkring 2,4 milliarder pund - over 20 milliarder kroner.

/ritzau/