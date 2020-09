Den tidligere premierminister vil fortsætte med at passe sit job fra hjemmet i Arcore, oplyser hans stab.

Den italienske politiker og eks-premierminister Silvio Berlusconi er testet positiv for coronavirus

Det oplyser hans stab i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Berlusconi, der bliver 84 år i slutningen af september, har fået foretaget to test, der begge har givet et positivt resultat.

Han vil fortsat passe sit arbejde fra hjemmet i Arcore, der ligger i nærheden af Milano, fremgår det af meddelelsen.

Meldingen kommer fra Berlusconis parti, Forza Italia, (Fremad Italien). Ifølge meddelelsen vil Berlusconi fortsætte med hjælpe partiets kandidater forud for et lokalvalg i slutningen af september.

Silvio Berlusconi har været premierminister i Italien ad tre omgange fra 1994 til 2001.

Derudover har han været ejer af den italienske fodboldstorklub AC Milan og ejer i dag Serie C-klubben SS Monza.

Samtidig står han i spidsen for et stort mediekonglomerat.

Ifølge Forza Italia udviser Berlusconi ingen symptomer på coronavirus.

Han vil nu tilbringe den næste tid i isolation i hjemmet.

Flere italienske politikere sender onsdag støtteerklæringer til den tidligere premierminister.

- Jeg vil ønske Silvio Berlusconi en god bedring på vegne af vores medlemmer. Han vil bekæmpe denne nye udfordring med styrke, skriver Nicola Zingaretti, leder af centrum-venstrepartiet Det Demokratiske Parti, på Twitter.

Italien er et af de lande, der har været hårdest ramt af den globale pandemi.

Omkring 35.000 har mistet livet, og flere end 270.000 er smittet med virusset i landet.

Epidemien toppede i marts og april, og siden er antallet af daglige dødsfald faldet markant i Italien.

I august var der imidlertid tegn på, at virusset var blusset op igen i støvlelandet, efter at der blev lempet på restriktionerne indført for at bremse smittespredningen.

/ritzau/