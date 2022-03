Simon vil slås for friheden i Ukraine

Frivillige rejser til Ukraine for at hjælpe med forsvaret mod Rusland. Simon fra Vejle har samme plan.

For Simon var det ikke en mulighed at blive hjemme i Danmark.

Han følte sig kaldet af krigen i Ukraine.

Kaldet af at forsvare den frie verden fra Vladimir Putin, den russiske præsidents, aggressioner.

- For mig var det ikke en mulighed at slukke fjernsynet og lægge mig til at sove. Det er bare ikke mig. Jeg skal kæmpe, siger Simon.

Sådan endte han i Polen, få kilometer fra grænsen til Ukraine. På vej til at tilslutte sig Ukraines legion af frivillige udlændinge.

Han har faktisk lige været oppe ved en af grænseovergangene sammen med sin medrejsende legionær, da Ritzau møder ham tirsdag, men deres kontaktperson dukkede ikke op og kunne ikke nås på telefonen, fortæller Simon.

Så de venter, til de kan få hul igennem og være sikre på, at de kommer rette sted hen.

- Det er meget frustrerende. Vi ved ikke, hvorfor vi ikke kan få fat i dem. Der kan være sket så meget.

- Men det er ikke så attraktivt for os at tage ind og stå der og ikke kunne komme i kontakt med de rigtige mennesker, siger Simon, der er i 30'erne og fra Vejle-egnen, men ikke ønsker at oplyse sit efternavn.

Ritzau er bekendt med hans identitet, men har ikke været i stand til at verificere hans kontakt med de ukrainske styrker.

Han er klædt i kamuflagetøj - med et gult bånd om venstre arm ligesom det ukrainske hjemmeværn - og har tasken fuld af kampudstyr og feltrationer, meget af det doneret af andre danskere via Facebook-grupper.

Han har ikke en militær baggrund, siger han, men er flittig jæger. Han har også tydeligvis sat sig ind i fjendens våbensystemer og hvor de befinder sig.

- Vi skal nok komme afsted. Vi skal bare være 100 procent sikker på, at vi kommer det rigtige sted hen, siger han.

Simon er nemlig ikke i tvivl om, at krigen er det rigtige for ham. Og han tror, at den går Ukraines vej.

- Hvis det fortsætter som lige nu, så er den russiske hærs moral så lav, at den næsten er ved at gå i opløsning.

- Hvis de ikke får styr på det og skaffer mad og vand til deres soldater, så ved vi fra historien, at det risikerer at kollapse for dem. Så vender de sig mod deres præsident, mener Simon.

Han er dog også afklaret med, at der er en risiko for, at han ender med at blive offer for russernes kugler, bomber eller artilleri.

- Men hvis man er bange for at dø, kan du aldrig leve livet ordentligt. Så pakker du det ind i frygt.

- Og hvis en kamp for frihed ikke er værd at kæmpe, hvad er så, spørger Simon.

/ritzau/