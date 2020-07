* Snarefælder er ofte lavet af stålwire. I den ene ende er de formet som en løkke.

* Den anden ende er fastgjort til en gren gemt bag blade, så den nærmest er umulig at se.

* Snarefælderne er placeret i tætbevokset skovbund.

* Når et dyr træder i snaren, er der en mekanisme, der strammer wiren om benet på dyret, så jo mere dyret kæmper for at slippe fri, desto strammere bliver løkken.

Kilde: WWF

/ritzau/