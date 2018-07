Simpel slankekur er ligeså effektiv som populær fastediæt

Ifølge norske ernæringsforskere er der ikke stor forskel på traditionel måde at tabe sig på og 5:2-diæten.

Personer, som forsøger at tabe sig ved at faste et par dage om ugen, oplever en mere udtalt form for sultfølelse end personer, som forsøger at smide fedtet gennem en traditionel slankekur.

Det viser en undersøgelse foretaget af norske ernæringsforskere.

Diæter med periodevis faste er blevet populære de seneste år, og forskerne har i en undersøgelse testet effekten af en af dem - den såkaldte 5:2-diæt - sammenlignet med en traditionel slankekur.

5:2-diæten indebærer delvis faste i to af ugens dage, mens man spiser frit de øvrige fem dage.

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør og hendes medarbejdere konkluderer, at både periodevis og kontinuerlig begrænsning af kalorieindtaget har en effekt på vægttab. Der er imidlertid en forskel.

Deltagerne i 5:2-studiet havde oftere en mere markant sultfølelse end kontrolgruppen, som ganske enkelt sørgede for at spise lidt mindre hver dag.

Det er blevet hævdet, at de populære kure med delvis faste skal være mere effektive end traditionelle kure, men den påstand kunne de norske forskere ikke finde bevis på.

112 voksne personer deltog i undersøgelsen. Alle havde for meget af det uønskede fedt omkring maven.

Forsøgspersonerne havde også alle problemer med eksempelvis højt blodtryk, høje insulinværdier eller overvægt. Forstyrrelser som øger risikoen for at udvikle diabetes eller hjertesygdomme.

Personerne blev inddelt i to grupper - en på fastediæten og en kontrolgruppe, som reducerede det daglige indtag af kalorier. 105 personer fuldførte studiet, der varede et år.

Vægtabet var stort set det samme i begge grupper med otte-ni kilo per person. Alle deltagere havde også gunstige forandringer i livvidden, blodtryk og kolesterolniveauet.

Forskerne konkluderer derfor, at begge typer diæter er lige effektive med hensyn til vægttab og risikofaktorerne for hjertesygdomme. Kun sultfølelsen er der forskel på.

/ritzau/NTB