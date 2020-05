Singapore frygter værste slag mod økonomi siden uafhængighed

Finanscentrummet er sårbart over for dyk i verdenshandlen og står til at blive ramt hård af coronakrisen.

Singapore advarer om den potentielt værste økonomiske tilbagegang siden bystatens uafhængighed.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Coronakrisen har ramt den åbne og meget eksportafhængige økonomi hårdt.

Singapores handelsministeriums prognose for 2020 lyder nu på et bnp-fald på mellem fire og syv procent.

Der er dog en "stor grad af usikkerhed om længden og alvorligheden af Covid-19-udbruddet", skriver ministeriet ifølge Reuters.

I marts forudsagde ministeriet et fald på mellem en og fire procent.

Selv det bedst mulige scenarie i prognosen vil nu være værre end finanskrisen i 2008-2009.

Skulle bnp-faldet ramme de syv procent i det værste scenarie, vil det være det største fald siden uafhængigheden i 1965, skriver AFP.

Udviklingen i finanscentrummet ses flere steder som en indikator på den internationale økonomis tilstand.

Nedlukninger i store markeder som USA, Europa og Kina har ramt eksporten hårdt, og lukningen af international luftfart har ramt turistsektoren.

Meldingen fra ministeriet kommer blot timer inden en ventet vækstpakke i Singapore.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

/ritzau/