Singapore hænger mand for planlægning af cannabissmugling

En 46-årig singaporeansk mand, som var dømt til døden for planer om at smugle cannabis, er onsdag som ventet blevet henrettet ved hængning.

Det oplyser myndighederne.

Manden ved navn Tangaraju Suppiah blev i 2017 fundet skyldig i at have planlagt at smugle et kilo cannabis.

Året efter blev han idømt den hårdest mulige straf, dødsstraf.

Fredag i sidste uge blev det oplyst af det fængsel, han sad i, at han ville blive hængt onsdag.

Nyheden om hængningen fik menneskerettighedsaktivister til at reagere prompte.

Amnesty International fordømte fredag beslutningen og kaldte den "ekstremt grusom".

- Hvis den bliver udført, vil den være i strid med international lov, sagde en talsmand for Amnestys regionale kontor i Singapore.

En anden aktivist, Kirsten Han, påpegede, at det især er problematisk, at Tangaraju Suppiah er dømt for blot at have planlagt at smugle cannabis og ikke for rent faktisk at have gjort det.

Singapore har nogle af verdens strengeste straffe for narkosmugling.

/ritzau/AFP