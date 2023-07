Singapore henretter første kvinde i næsten 20 år

For første gange i næsten to årtier gennemførte det sydøstasiatiske land Singapore fredag en henrettelse af en kvinde.

Det oplyser myndigheder i landet.

Den henrettede er en 45-årig kvinde ved navn Saridewi Binte Djamani. Hun blev dømt for at have smuglet mindst 30,72 gram heroin.

Det er mere end det dobbelt af grænsen for, hvornår forbrydelsen kan udløse dødsstraf.

- Dødsstraffen, som Saridewi Binte Djamani er blevet idømt, blev gennemført den 28. juli 2023, skriver Singapores narkomyndigheder, CNB, i en pressemeddelelse.

Saridewi Binte Djamani døde ved hængning, som er den typiske måde, Singapore udfører dødsstraf på.

I Singapore foregår det ved, at man på baggrund af den dømtes højde og vægt kan regne sig frem til, hvor langt personen skal falde for at brække halsen, uden at hovedet bliver skilt fra kroppen.

Djamani, som fik sin strafudmåling i 2018, "blev tildelt fuld retfærdig rettergang i henhold til loven og var repræsenteret af juridisk rådgiver under hele processen", skriver CNB.

- Hun ankede sin dom og strafudmåling, og appelretten afviste hendes anke den 6. oktober 2022, skriver CNB.

Det er første gang, at en kvinde er blevet henrettet i Singapore siden 2004, hvor Yen May Woen blev henrettet - også for narkosmugling. Det oplyser Singapores kriminalforsorg i en e-mail til nyhedsbureauet AFP.

Den singaporeanske regering genoptog i marts sidste år henrettelserne efter at have afbrudt udførelsen af dødsstraf midlertidigt i to år under coronapandemien.

Djamani var den 15. fange, der blev henrettet, siden myndighederne genoptog henrettelserne.

Ifølge den singaporeanske ngo Transformative Justice Collective er endnu en henrettelse planlagt torsdag i næste uge. Ifølge ngo'en er det en singaporeansk mand, som er dømt for at smugle cirka 50 gram heroin.

/ritzau/AFP