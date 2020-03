Singapore lukker for transit for mange udlændinge

Fra mandag aften vil kun få udlændinge kunne være i transit eller få adgang til Singapore.

Singapore vil ikke tillade besøgende at være i transit eller få adgang til bystaten fra mandag aften lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til søndag dansk tid.

Forbuddet træder i kraft klokken 23.59 mandag aften lokal tid.

Singapore vil kun tillade udlændinge at rejse ind, hvis de har arbejdstilladelse i Singapore - og kun hvis de arbejder i en branche, som anses som essentiel. Eksempelvis sundhedssektoren.

Dertil vil også deres pårørende fortsat kunne få adgang til Singapore.

Den nye udmelding er en stor udvidelse af tidligere tiltag, som Singapore har indført for at begrænse spredningen af coronavirus, skriver The Guardian.

Tidligere har der været indført et krav om 14 dages karantæne for alle indrejsende.

I Singapore blev det første dødsfald som følge af coronavirus bekræftet lørdag. Der er i alt 432 bekræftede smittetilfælde i bystaten. Heraf er knap 80 procent blevet smittet i udlandet, skriver Reuters.

/ritzau/