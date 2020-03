Singapores højesteret fastholder forbud mod homoseksuelle

Tre mænd i Singapore har tabt en sag om at afskaffe en lov fra kolonitiden, der forbyder homoseksuelle.

Et forsøg på at afskaffe en lov i Singapore, der kriminaliserer homoseksuelle, er blevet afvist af bystyrets højesteret mandag.

Det skriver BBC.

Argumentet for ikke at droppe loven er blandt andet, at loven er "vigtig for at afspejle den offentlige stemning og tro" i Singapore.

Loven under paragraf 377 a lyder, at mænd, der er fundet skyldige i homoseksuelle handlinger derhjemme eller i offentligheden, kan risikere fængsel i op til to år.

Sagen er blevet rejst af tre homoseksuelle mænd, der mener, at loven strider mod bystyrets grundlov.

Mændenes advokat siger efter retssagen, at de er meget skuffede over afgørelsen.

Senest blev det forsøgt i 2014 at droppe loven. Dengang blev en afskaffelse afvist af Singapores appelret.

Paragraf 377 a, der blev indført under britisk kolonitid i 1938, bliver dog sjældent håndhævet i Singapore.

Ifølge BBC kriminaliserer 70 lande forhold mellem samme køn.

/ritzau/