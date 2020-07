Singapores økonomiske coronanedtur er uden sidestykke

Den økonomiske vækst i Singapore var i andet kvartal over 40 procent lavere end i årets tre første måneder.

Singapores økonomi dykkede i andet kvartal med rekordhøje 41,2 procent i forhold til årets tre første måneder.

Det viser en foreløbig opgørelse over bruttonationalproduktet (bnp) i april, maj og juni, der tirsdag er offentliggjort af handels- og industriministeriet.

Nedlukninger som følge af viruspandemien har tæret hårdt på den økonomiske aktivitet i bystaten. I forhold til andet kvartal sidste år var bnp 12,6 procent lavere.

Regeringen i Singapore forventer for hele 2020 en økonomisk tilbagegang på mellem fire og syv procent. Det vil være det største fald i Singapores historie.

- Med genåbningen af Singapores økonomi bør vi se en moderat bedring i den økonomiske aktivitet i tredje kvartal, siger finansanalytiker Selena Ling fra OCBC Bank.

- Men økonomien vil stadig trække sammen, tilføjer hun.

Regeringen har pumpet et beløb svarende til cirka 473 milliarder kroner ud i samfundet i et forsøg på at afbøde de værste effekter af coronakrisen.

Singapore har nu oplevet økonomisk tilbagegang to kvartaler i træk, som er den tekniske definition på en recession. I første kvartal trak økonomien sig sammen med 0,3 procent i forhold til samme kvartal i 2019.

Singapore har siden 1965 været en uafhængig republik. Der bor cirka 5,6 millioner mennesker i bystaten.

/ritzau/Reuters