Sinn Féin får historisk fremgang og bliver næststørst i Irland

Sinn Féin vinder 37 af parlamentets 160 pladser. Partiet overgås kun af Fianna Fáil, der vinder 38 pladser.

Det venstreorienterede Sinn Féin bliver Irlands næststørste parti efter lørdagens parlamentsvalg.

Sinn Féin vinder således 37 ud af de 160 pladser i Dáil Éireann, der er parlamentets underhus.

Det viser det endelig resultat, der er offentliggjort natten til tirsdag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Centrum-højrepartiet Fianna Fáil vinder 38 pladser, mens premierminister Leo Varadkars Fine Gael ender på 35 pladser.

Irlands parlamentsvalg er dermed blevet et historisk gennembrud for Sinn Fein, mens det øvrige politiske landskab er blevet mere splittet og uden store partier, der kan danne en levedygtig regeringskoalition, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De to centrum-højrepartier Fine Gael og Fianna Fáil har domineret irsk politik i årtier.

Dagen efter valget, hvor valgstedsmålinger tydede på dødt løb mellem Sinn Féin og de to centrum-højrepartier, sagde partileder Mary Lou McDonald, at Sinn Féin er klar til at gå i regering.

- Jeg accepterer ikke udelukkelse eller snak om at udelukke vores parti, et parti der nu repræsenterer en fjerdedel af vælgerne. Det vil jeg mene er grundlæggende udemokratisk, sagde hun ifølge Reuters.

Fine Gael og Fianna Fáil har hidtil udelukket at dele magten med Sinn Féin.

Historisk har Sinn Féin været den politiske gren af undergrundshæren IRA, som i lang tid kæmpede mod det britiske styre i Nordirland.

En af Sinn Féins mærkesager er en genforening af Irland og Nordirland.

Partiet har nu genopfundet sig selv som det vigtigste venstrefløjsparti. Det er ifølge det endelige valgresultat gået frem til 24,5 procent fra 13,8 procent ved det forrige valg, skriver AFP.

Søndag aften slog premierminister Leo Varadkar dog fast, at en koalition mellem Fine Gael og Sinn Féin ikke er en mulighed.

- Men vi er villige til at tale med andre partier, sagde han ifølge Reuters.

