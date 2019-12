Sir Elton John og 1000 andre fik lækket deres adresser

Flere personer, der hædres i Storbritannien i forbindelse med nytåret, fik kortvarigt lækket deres adresser.

Musiker sir Elton John og en lang række andre fremtrædende personer har kortvarigt fået lækket deres adresser ved en fejl.

Det skriver det britiske medie BBC.

Lækket skete frem mod de britiske New Year's Honours, hvor en stribe udvalgte personer hædres i forbindelse med nytåret.

Mere end 1000 adresser fremgik af et dokument på den britiske regerings hjemmeside over de personer, der står til at blive hædret.

Ud over adresser på kendte kulturpersonligheder var der blandt andet også adresser på flere politifolk, skriver BBC.

Den britiske regering har bekræftet og undskyldt lækket.

/ritzau/