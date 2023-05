Sirener lyder i hele Ukraine natten til fredag

Natten til fredag lyder der sirener i hele Ukraine. Nogle områder melder også om eksplosioner.

Til at starte med var landets vestligste regioner ikke omfattet af advarslen, men myndighederne har senere udvidet dem til at dække hele landet.

Ukraines militær siger på beskedtjenesten Telegram, at russiske luftfartøjer er i luften, og at der er en risiko for angreb fra en type af hypersonisk missil, der hedder Kinzjal, i alle regioner.

Tidligere meldinger fra militæret lød på, at nogle luftbårne mål var blevet skudt ned, men der er ikke kommet yderligere detaljer om den påstand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Militæret siger også, at der i Ukraines centrale regioner er en risiko for droneangreb.

Myndighederne i Kyiv siger, at antiluftskytssystemer også er i gang.

Der er meldinger om eksplosioner i flere byer - herunder Kryvyj Rih. Der er dog ikke blevet givet yderligere oplysninger.

Torsdag morgen var der luftangreb mod Kyiv, hvor vragrester fra nedskudte missiler dalede ned over storbyen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I de tidlige morgentimer torsdag hylede sirenerne også.

Serhij Popko, der står i spidsen for den militære administration i Kyiv, kunne torsdag morgen oplyse, at alle de krydsermissiler, der var sendt afsted af Rusland, var blevet opsnappet og nedskudt af det ukrainske missilforsvar.

/ritzau/Reuters