Sisi får som ventet tredje præsidentperiode i Egypten

Den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi, har som ventet sikret sig genvalg.

Det oplyser landets valgmyndighed mandag.

Med 89,6 procent af stemmerne erklæres al-Sisi som vinder af præsidentvalget og skaffer sig opbakning til sin tredje periode, efter at han for ti år siden kom til magten i kølvandet på et kup mod den demokratisk valgte præsident Mohamed Mursi.

Sisis sejr var på forhånd regnet for sikker.

- Der var intet valg, siger Hossam Bahgat, leder af ngo'en Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder.

- Sisi brugte hele statsapparatet og sikkerhedstjenesterne til at sikre, at ingen seriøs udfordrer stillede op.

Han var oppe imod tre andre kandidater - ingen af dem særligt fremtrædende navne.

Venstreorienterede Ahmed el-Tantawy, den mest fremtrædende udfordrer, indstillede sin valgkamp i oktober.

Selv forklarede han, at embedsmænd og kriminelle havde chikaneret ham og hans støtter og forhindret ham i et opnå det nødvendige antal støtteerklæringer. Det afviser valgmyndighederne.

En række store begivenheder har skygget for præsidentvalget. Det gælder blandt andet en økonomisk krise i Egypten og krigen i Gaza.

Den økonomiske krise har medført en tårnhøj inflation, der nærmer sig de 40 procent.

Imens er der bekymring for situationen i Gaza, som grænser op til Sinaihalvøen i Egypten.

Ifølge den egyptiske valgmyndigheds formand, Hazem Badawy, var valgdeltagelsen på "hidtil usete" 66,8 procent af Egyptens 67 millioner stemmeberettigede.

