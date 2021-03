Situationen i Myanmar

* Aung San Suu Kyis parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), vandt en jordskredssejr ved et parlamentsvalg i november sidste år,

* Militæret har dog hævdet, at der var valgsvindel. Dette afvises af landets valgkommission.

* 1. februar afsatte Myanmars militærjunta den folkevalgte regering, og Suu Kyi og andre politikere blev sat i husarrest af militæret.

* General Min Aung Hlaing er udnævnt til ny leder.

* Der er erklæret undtagelsestilstand i et år. Planen er at holde, hvad militæret kalder "et frit valg".

* Tusindvis af mennesker har været på gaderne i Myanmar i protest mod kuppet de seneste uger. De kræver Suu Kyi genindsat.

* Det har medført voldelige sammenstød mellem demonstranter og de militære styrker. Hundredvis er døde, og tusindvis er tilbageholdt ifølge organisation.

* Flere lande har indført sanktioner mod Myanmars militære ledelse.

Kilder: Reuters, dpa, AFP og BBC.

/ritzau/