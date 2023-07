Siumut-leder kan fortsætte på posten efter formandsvalg

Erik Jensen, der er formand for partiet Siumut, skal fortsat stå i spidsen for partiet. Det står klart, efter han har fået 39 af 68 stemmer fra partiets delegerede ved partiets landsmøde i Qasigiannguit.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Siumut svarer til Socialdemokratiet i Grønland.

Erik Jensen har været formand for partiet siden slutningen af november 2020. Her væltede han daværende formand Kim Kielsen, der også stillede op ved dette valg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ud over Jensen og Kielsen stillede også Aki-Matilda Høegh-Dam op som kandidat til formandsposten. Hun sidder som folketingsmedlem for partiet.

Kim Kielsen fik 13 stemmer og Aki-Matilda Høegh-Dam fik 16 stemmer.

Erik Jensen er under sit formandskab gået i regering med partiet Inuit Ataqatigiit.

Siumut har ikke posten som landsstyreformand - regeringslederposten - hvilket også har været et emne i kampen om formandsposten.

Forud for valget sagde Erik Jensen ifølge mediet Sermitsiaq i sin tale, at "Siumut ikke kan ignoreres, – det er skabt fra folkets hjertebanken".

- Nu skal vi i gang med arbejdet igen - vi skal ikke acceptere at folk finder på at arbejde for sig selv - jeg er en leder der lytter, omfavner og giver plads til alle - jeg vil gerne lede det grønlandske samfund.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har meget vigtige opgaver i Siumut - uligheden - fiskeriloven og det kystnære fiskeri. Fiskere og fangere skal have retfærdig behandling med hensyn til kvoter. Det er ikke fisken der er hindring - men fabrikker og indhandlingssteder, sagde formanden.

Både Erik Jensen og Kim Kielsen vil gerne have, at Grønland bliver selvstændigt. Begge vil dog sørge for, at befolkningen bakker op om processen, og at landet er økonomisk stabilitet, når det sker.

Aki-Matilda Høegh-Dam gik til valg på, at Grønland gerne inden for ti år skal til afstemning om selvstændighed.

Vivian Motzfeldt fortsætter som politisk næstformand. Hun blev enstemmigt valgt til posten.

Siumut går ind for, at Grønland skal udvinde råstoffer fra den grønlandske klippegrund. Men på grund af regeringssamarbejdet med Inuit Ataqatigiit måtte partiet i februar 2021 acceptere, at udvinding af uran blev forbudt.

/ritzau/