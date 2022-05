Sjælden høring om ufoer giver få svar i USA's Kongres

To højtstående embedsfolk var tirsdag i Kongressen i USA for at forklare rapporter om hundredvis af ufoer.

For første gang i over et halvt århundrede år var der tirsdag en høring i den amerikanske Kongres om ufoer - uidentificerede flyvende objekter.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og britiske BBC.

Til stede var blandt andre to højtstående embedsfolk fra USA's forsvarssystem.

De to, Ronald Moutrie og Scott Bray, sagde, at forsvarsministeriet, Pentagon, er fast besluttet på at finde ud af, hvor hundredvis af rapporterede ufoer kommer fra.

Derudover gav de ikke mange svar. Det skriver BBC.

Høringen fandt sted, cirka 11 måneder efter at en stor amerikansk rapport om ufoer - eller "unidentified aerial phenomena" (UAP) - blev udgivet.

I rapporten var der dokumenteret 140 tilfælde af UAP'er. De er observeret af amerikanske militærpiloter siden 2004.

Scott Bray, der er vicedirektør for flådens efterretninger, siger, at antallet af dokumenterede UAP'er siden er steget til 400 tilfælde.

Ved tirsdagens høring var begge embedsmænd påpasselige med deres ordvalg. Bray sagde, at forsvars- og efterretningsanalytikere ikke havde udelukket muligheden for, at nogle af objekterne kunne komme fra rummet.

Han tilføjede dog samtidig, at "vi ikke har opdaget noget materiale eller nogen stråling i vores UAP-taskforce, der indikerer, at der er tale om noget, der ikke oprindeligt kommer fra Jorden".

Under tirsdagens høring blev der vist to videoer af UAP'er.

Den ene viser angiveligt et kugleformet objekt, der flyver hurtigt forbi cockpittet på et militærfly. Man har ikke kunnet forklare objektets oprindelse.

Seneste høring i USA's Kongres om ufoer var i 1969. Den omhandlede et ufo-projekt, der havde kodenavnet Project Blue Book.

/ritzau/Reuters