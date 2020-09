Sjaskvåd fredag indleder ustadig weekend med flot finale

Fredag er der risiko for lokale skybrud, og DMI forudser mellem 30 og 50 millimeter regn mange steder.

En stor del af danskerne skal indstille sig på et særdeles vådt døgn fra fredag morgen og 24 timer frem med op til 50 millimeter nedbør visse steder.

- Det bliver sjaskvådt. Især i den østlige del af landet. Det skyldes et kraftigt lavtryk, som i første omgang kommer ind over de østlige dele af landet, siger Dan Nilsvall, meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Samlet set forventer vejrinstituttet, at der indtil fredag aften vil falde mellem 30 og 50 millimeter regn på Sjælland og Lolland-Falster.

I aften bevæger lavtrykket sig via Kattegat videre i retning mod Nordjylland. De nordøstligste dele af landsdelen samt Læsø og Anholt vil frem til lørdag morgen få de største mængder nedbør. Ligeledes med op til 50 millimeter.

- Jeg kan ikke udelukke, at der kan forekomme lokale skybrud fredag, men det er nok mere kraftig regn fordelt over en længere periode, som kommer til at dominere, siger Dan Nilsvall.

DMI definerer kraftig regn som mere end 24 millimeters nedbør på seks timer.

Temperaturen tager fredag et dyk sammenlignet med de foregående dage.

- Det bliver mellem 13 og 16 grader. Måske får Bornholm det lidt varmere, siger Dan Nilsvall.

Lørdag begynder ganske flot med lidt eller nogen sol. Men der er ikke mange timer til at at nyde det.

- Skyer kommer ind fra sydøstlig retning, og efterhånden kommer der også regn, mens det bliver en anelse lunere med 16-17 grader i dagtimerne, siger Dan Nilsvall.

Søndag begynder omvendt med skyer og regn flere steder, men det ændrer sig.

- Allerede i løbet af formiddagen får Nordjylland og Sjælland flot vejr med solskin. Det breder sig til andre dele af landet i løbet af eftermiddagen, siger Dan Nilsvall.

Søndagen bliver også weekendens topscorer på temperaturskalaen med op til 22 grader.

